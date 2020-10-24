صادم.. اعرف سعر إطلالة زوجة السقا في الجونة

تعرضت الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا للسخرية بسبب إطلالتها
بالأمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، فالبعض وصفها بالغير
لائقة والبعض وصفها بالغرابة والاختلاف.
وظهرت مها
الصغير مرتدية فستان باللون السيموني وفوقه بليزر باللون الأسود بدا رجاليا مما
جعلها عرضة للانتقادات من قبل متابعي المهرجان.
واتضح أن الفستان الذي ترتديه مها الصغير من ماركة Christopher
Kane ويبلغ سعره 990 دولارا بينما يبلغ سعر
البليزر الأسود 932 دولارا وتبلغ سعر إطلالة مها الصغير في افتتاح الجونة بالجنيه
المصري نحو 30.191 جنيها.