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صادم.. اعرف سعر إطلالة زوجة السقا في الجونة

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أحمد السقا وزوجته مها الصغير في افتتاح الجونة
 
السبت، 24-10-2020 03:28 م المصريون
تعرضت الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا للسخرية بسبب إطلالتها بالأمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، فالبعض وصفها بالغير لائقة والبعض وصفها بالغرابة والاختلاف.
 وظهرت مها الصغير مرتدية فستان باللون السيموني وفوقه بليزر باللون الأسود بدا رجاليا مما جعلها عرضة للانتقادات من قبل متابعي المهرجان.
واتضح أن الفستان الذي ترتديه مها الصغير من ماركة Christopher Kane ويبلغ سعره 990 دولارا بينما يبلغ سعر البليزر الأسود 932 دولارا وتبلغ سعر إطلالة مها الصغير في افتتاح الجونة بالجنيه المصري نحو 30.191 جنيها.
 

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