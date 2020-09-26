شلل تام في المرور بسبب ثعبان ضخم

السبت، 26-09-2020
02:50 م
متابعات- الدويني فولي
أثار ظهور ثعبان
ضخم علي الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي في الهند
حالة من الشلل التام بالحركة المرورية .
و أوقف الثعبان
حركة السيارات وسط
حالة من الرعب بين المارة والسائقين في الطريق .
ويظهر مقطع الفيديو الثعبان
الذي يبلغ 3 أمتار و هو يعبر الطريق ثم يدخل تحت إحدى السيارات ويلتف
حول إطارها حتى وصل صائدوا الثعابين الذين تمكنوا من إخراجه .
و بعد 30 دقيقة تم إطلاق سراح
الثعبان
في الغابة بعد أن نجا من الدهس المحقق .
https://static.slaati.com/2020/09/Watch-10-ft-long-python-on-Mumbai-highway-causes-traffic-jam-rescued.mp4
https://static.slaati.com/2020/09/Watch-10-ft-long-python-on-Mumbai-highway-causes-traffic-jam-rescued.mp4