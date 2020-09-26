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شلل تام في المرور بسبب ثعبان ضخم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
السبت، 26-09-2020 02:50 م متابعات- الدويني فولي
أثار ظهور ثعبان ضخم علي الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي في الهند حالة من الشلل التام بالحركة المرورية .
و  أوقف الثعبان حركة السيارات وسط حالة من الرعب بين المارة والسائقين في الطريق .
ويظهر مقطع الفيديو الثعبان الذي يبلغ 3 أمتار و هو  يعبر الطريق ثم يدخل تحت إحدى السيارات ويلتف حول إطارها حتى وصل صائدوا الثعابين الذين تمكنوا من إخراجه .
و بعد 30 دقيقة  تم إطلاق سراح الثعبان في الغابة بعد أن نجا من الدهس المحقق . https://static.slaati.com/2020/09/Watch-10-ft-long-python-on-Mumbai-highway-causes-traffic-jam-rescued.mp4
https://static.slaati.com/2020/09/Watch-10-ft-long-python-on-Mumbai-highway-causes-traffic-jam-rescued.mp4
 

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