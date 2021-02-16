شذى حسون تثير الجدل بظهورها بحجاب وزيّ يشبه ملابس الشيعة

الثلاثاء، 16-02-2021
12:40 م
المصريون
أثارت الفنانة شذى حسون
، حالة من الجدل الواسع فور نشرها صورة وهى ترتدى
عباءة ومحجبة بحجاب أشبه بالزي الذي ترتديه نساء الشيعة
، عبر حسابها على موقع
التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك أثناء زيارتها الى بلدها الأصلي العراق بعد فترة
طويلة من الغياب.
وعلقت شذى على الصورة قائلة: "ولو بعد حين .. بالعراق".
وتلقت شذى العديد من التعليقات حول زيارتها إلى العراق وارتدائها العباءة
والحجاب
، ما بين معجب بها وما بين متسائل عن انتمائها للمذهب الشيعي.
يذكر أن آخر أعمال شذى حسون
الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك"
وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.