الثلاثاء 16 فبراير 2021
توقيت مصر 15:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته وفيديو يكشف المستور

صدمة في الكويت بعد تصريحات الوزير

أحمد بلال يرد بلفظ خارج على الهواء بسبب مصطفى محمد

أغرب طلب لقاتل جارته وهي تؤدي صلاة الفجر

نانسي صلاح تثير الجدل بخطوبتها من طليق روبي

العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

شذى حسون تثير الجدل بظهورها بحجاب وزيّ يشبه ملابس الشيعة

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية: « احنا مبنضحكش عليكم»

الرئيس التونسي يهاجم التعديلات الوزارية الجديدة

بسبب ما فعله بزوجته..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل عبدالرحمن الغشمري

ADS
 

شذى حسون تثير الجدل بظهورها بحجاب وزيّ يشبه ملابس الشيعة

شذى-حسون-1
شذى حسون
 
الثلاثاء، 16-02-2021 12:40 م المصريون
أثارت الفنانة شذى حسون، حالة من الجدل الواسع فور نشرها صورة وهى ترتدى عباءة ومحجبة بحجاب أشبه بالزي الذي ترتديه نساء الشيعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك أثناء زيارتها الى بلدها الأصلي العراق بعد فترة طويلة من الغياب.
وعلقت شذى على الصورة قائلة: "ولو بعد حين .. بالعراق".
وتلقت شذى العديد من التعليقات حول زيارتها إلى العراق وارتدائها العباءة والحجاب، ما بين معجب بها وما بين متسائل عن انتمائها للمذهب الشيعي.
يذكر أن آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.


 

إقرأ ايضا

الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من أعراض غريبة تظهر علي المتعافين

صورة

لن تصدق ما حصل لرجل أراد تكبير عضوه الذكري!

فنان

إصابة فنان شهير بالسرطان .. و دعوات الشفاء تنهال عليه

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية

فنانة

صدمة لـ "ياسمين صبري" بعد ظهور نتائج فحوصاتها الطبية

668

إيمان العاصي تفاجيء الجمهور بإطلالة جريئة بالمايوه