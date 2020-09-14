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ريم البارودي تعلق بلفظ خارج على صورة أحمد سعد

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ريم البارودي تعلق بلفظ خارج على صورة أحمد سعد

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ريم البارودي تعلق بلفظ خارج على صورة أحمد سعد
الإثنين، 14-09-2020 08:41 م
حذفت الفنانة ريم البارودي تعليقها على صور تم نشرها عبر حساب برنامج "عرب وود" للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل.

وجاء قرار ريم البارودي حذف التعليق بعد الهجوم عليها بسبب تعليقها البذيء حيث قالت "الخلقة مهما عمل".

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخرت الفنانة ريم البارودي زوجة أحمد سعد السابقة منه وكتبت تعليقا على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة إياه بلفظ بذيء.
 
وتقوم ريم البارودي بمهاجمة أحمد سعد في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب التي لم تسلم الأخيرة من تصريحات ريم النارية ضدها.

وكان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.




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