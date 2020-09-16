ريم البارودي تصدر بيانا ناريا بشأن شتيمتها لـ أحمد سعد بعد عملية التجميل

الأربعاء، 16-09-2020
06:34 ص
أحمد عادل شعبان
نفت الفنانة ريم البارودي
ما نسب لها من تعليقات مهينة بحق زوجها السابق الفنان أحمد سعد بعد إجراء عملية نحت لذقنه.
وقالت في بيان عبر صفحاتها الرسمية: بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق
الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء.
وأضافت: وهذا
التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني
لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي
وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع
بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من
التعليقات..قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي
.