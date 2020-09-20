رجل يستدعي الشرطة في وقت متأخر لفك قيوده

الأحد، 20-09-2020
05:41 م
فتحي مجدي
استجابت الشرطة
في بريطانيا
لمكالمة في وقت مبكر من رجل لفك قيود
ه، بعد أن فقدت صديقته المفتاح خلال مزاحهما على ما يبدو.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى، إن الضباط توجهوا إلى منزل في الساعة 4:30 صباح الجمعة للمساعدة في فك قيود
الرجل.
وكتبت: "اتصل الرجل لطلب المساعدة، لأن صديقته كانت قد حبسته في الأصفاد ولم تتمكن من العثور على المفتاح". وأشارت إلى أن الرجل اتصل برجال الشرطة
لأنه يخشى أن يقوم رجال الإطفاء بقطع الأصفاد باهظة الثمن.
وقالت الشرطة
إن الرجل "أطلق سراحه" من الأصفاد، لكن لم تذكر ما إذا كانت القيود
باهظة الثمن قد تضررت خلال عملية الإنقاذ، بحسب ما قالت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال".