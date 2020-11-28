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العثور علي كنز مفقود منذ ألف عام

العثور علي كنز مفقود
العثور علي كنز مفقود
 
السبت، 28-11-2020 02:54 م متابعات- أمينة عبد العال
تمكن علماء آثار كوريون جنوبيون من العثور علي كنز مفقود منذ ألف عام تحت سطح البحر .
وكان العلماء يبحثون عن آثار غارقة تحت المياه قبالة جزيرة جيجو ، فعثروا  علي عملات ذهبية ومشغولات خزفية ، حسبما نشرت " ديلي ستار " البريطانية .
و وضع فريق الغوص الذي شارك في عملية الاستخراج الكنز في سلال ورفعت بحرص خارج المياه .
و كان الكنز مخبأ تحت كتلة حجرية يبلغ طولها 3.1 متر ووزنها 586 كيلو جرام ولإخراج الكنز منها تم تحطيم الكتلة إلي قطعتين ؟
جدير بالذكر أن الخبراء أكدوا أن الكنز تباع لأسرة سونج والتي حكمت من 960 إلي 1279 ميلادية لافتين إلي أن الجزيرة لها مكانة هامة في طرق التجارة البحرية لشرق آسيا .
 

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