7 سلع بعد قرار الحكومة بتخفيضها....تفاصيل

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سلع غذائية
الخميس، 12-10-2023 01:05 م نسمه عبد الوهاب
الأسعار الجديدة للسلع الأساسية
جاءت الأسعار الجديدة للسلع الأساسية كالآتي:-

بلغ سعر كيلو الفول نحو 30.91 جنيه، مسجلا تراجعًا بنحو 8 جنيهات
بلغ سعر كيلو العدس نحو 38 جنيهًا، مسجلا تراجعًا بنحو 10 جنيهات
بلغ سعر كيلو اللبن نحو 17.6 جنيه، مسجلا تراجعًا بنحو 4 جنيهات
بلغ سعر كيلو السكر نحو 26.75 جنيه، مسجلا تراجعًا بنحو 6 جنيهات
بلغ سعر الزيت 79.39 للتر، مسجلا تراجعًا بنحو 26 جنيهًا

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض نحو 26 جنيهًا، مسجلا تراجعًا بنحو 4 جنيهات
وأوضح رئيس الوزراء أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
أسعار الألبان والجبن الجديدة
انخفضت أسعار الألبان والجبن، وذلك ضمن خفض أسعار بعض السلع الاستراتيجية، حيث سجلت أسعار الألبان 21.6 جنيه للكيلو ويتم خصم من 15 لـ 25% ليتراجع سعر اللتر نحو 4 جنيهات.
أسعار البيض المائدة
أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، انخفاض أسعار بيض المائدة، ضمن خفض أسعار بعض السلع الاستراتيجية، حيث بلغ سعر بيض المائدة إلى مستوى 115 بدلا من 124 جنيها للكرتونة وفقا لقرارا مجلس الوزراء







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