الأحد 08 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

حماس: مستعدون لجميع السيناريوهات وهذا موقف مصر من "طوفان الأقصى"

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

البنك المركزي يتدخل.. بشرى سارة للمصريين بعد ساعات

من هو الجنرال الإسرائيلي الكبير الذي أسرته المقاومة بالملابس الداخلية؟

عاجل.. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

ليست إسرائيلية.. الكشف عن هوية الفتاة التي أسرتها حماس عارية (صور)

فيديو هز السعودية.. والشرطة تتحرك وتصدر بيانًا

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان

"بتمارس شذوذ جنسي مع والدي المريض".. قاسم يطلب تطليق زوجته بمحكمة التجمع الخامس

الحكومة تفاجئ المواطنين بقرارات جديدة خلال ساعات

Capture
سلع
السبت، 07-10-2023 02:23 م نسمه عبد الوهاب
تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية ضمن مبادرة الحكومة في توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطن البسيط.

أسعار السلع الغذائية
بلغ سعر السكر المعبأ نحو 31.70 جنيه للكيلو
بلغ سعر المكرونة المعبأ نحو 22.80 جنيه للكيلو
بلغ سعر الأرز المعبأ نحو 30.5 جنيه للكيلو
بلغ سعر الفول المعبأ نحو 39.5 جنيه للكيلو
بلغ سعر الدقيق المعبأ نحو 23 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 63 جنيهًا للتر
استيراد السلع الاستراتيجية
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قد اجتمع مع البنك المركزي المصري، لدراسة توفير العملة الصعبة اللازمة لتتمكن من استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المصرية في الوقت الحالي، وخلال الأشهر القادمة، ذلك ما ينتج عنه وفرة في المعروض ومن ثم انخفاضا في الأسعار.
ومن المقرر أن ينخفض  أسعار 9 سلع غذائية بعد قرارات الحكومة الأخيرة، حسب ما أكدته الغرف التجارية بتنفبذ تيسيرات جديدة لحل أزمة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، وذلك لدعم المواطن المصري.

إقرأ ايضا

IMG-20231008-WA0023

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

1461104_0

عاجل بالفيديو .. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

IMG-20231008-WA0019

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان