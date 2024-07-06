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"60 مليون أخضر يزغللوا".. عمرو يوسف يروج لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

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عمرو يوسف
السبت، 06-07-2024 01:13 م نسمه عبد الوهاب
روج الفنان عمرو يوسف، لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ونشر عمرو، مقطع فيديو من كواليس فيديو ولاد رزق 3، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "احنا كنا هنبطل! بس ٦٠ مليون أخضر يزغللوا عين أي حد.. حكاية ولاد رزق لسه مخلصتش والطالعة المرة دي فيها كأس عالم، تيجي زي ما تيجي".


وأضاف: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو حتى 25 أغسطس، احجز تذكرتك دلوقتي".
على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تستضيفها الرياض بداية من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن أيضا إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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