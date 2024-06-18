«وجه رسالة لجمهور الزمالك».. تركي آل الشيخ: «أعرف الوسط الرياضي المصري جيدًا»

الثلاثاء، 18-06-2024
03:59 م
نسمه عبد الوهاب
وجه المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة للوسط الرياضي المصري، عقب ردود الأفعال على إعلان «القاضية»، للترويج لفيلم «ولاد رزق
3».
وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «إم بي سي مصر»، خلال العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق
3»: «كنت وزير رياضة، وكنت في الوسط الرياضي المصري، وأعرفه كويس».
وأضاف رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية: «بعد الأربعين اتغيرت شوية، وبقيت أهدى، ودعاية إعلان القاضية أشرفت عليها بنفسي».
وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ
، تفاصيل إعلان «القاضية» للترويج لفيلم «ولاد رزق
3»، موجها الشكر لإبراهيم فايق على المساهمة في الإعلان.
وقال تركي آل الشيخ
، في الرياض، إن الإعلان تم بعد التواصل مع إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
وأوضح تركى آل الشيخ أن نجوم النادي الأهلي حصلوا على مقابل مادي كبير نظير المشاركة في الإعلان وكذلك حصل الأهلي على نسبته.
ورد تركي آل الشيخ
على غضب جماهير نادي الزمالك
من الإعلان، قائلًا: «بلاش الحساسية؛ لأن الإعلان اتفهم غلط، دعاية كرة القدم استخدمت كتير في أفكار مشابهة عدة مرات».