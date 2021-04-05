صاعقة أحرقت جثتها .. و رفض جثمانها دخول القبر .. قصة السيدة التي أرعبت مشاهدي قناة اقرأ

الإثنين، 05-04-2021
07:20 ص
أحمد عادل شعبان
أعاد نشطاء قصة المكالمة المرعبة التي حدثت بين سيدة وبين العالم الأزهري الدكتور عبدالله شحاتة
أثناء تقديمه برنامجه عبر قناة اقرأ
قبل سنوات طويلة.
وتلقى الدكتور عبدالله شحاتة
مكالمة من سيدة تحكي فيها قصة غريبة حيث أخبرت الشيخ أنها فعلت ذنبا كبيرا وتشعر أن الله لن يغفره لها ، لكن شحاتة حاول الترفق بها وأخبرها أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك.
وعادت السيدة وحكت أنها ذهبت إلى الحج سبع مرات وفي كل مرة لم تستطع أن ترى الكعبة ، لدرجة أن شخصا هناك أخذني وجعلني ألمس الكعبة بيدي لكني لم أراها بعيني .
وهنا اندهش الدكتور عبدالله شحاتة
وطلب منها أن تذكر الذنب الذي فعلته في حياتها فقالت أنا زنيت مع أحد الأشخاص ، لكنه قال لها إن الزنا كبيرة لكن لا يمكن أن تتسبب في هذا الهم والعقوبة التي تعاني منها .
واعترفت السيدة بالسبب الحقيقي الذي أوصلها لما وصلت له حيث قالت : كنت أعمل ممرضة بإحدى المستشفيات وتعرفت على دجال حيث كان يعطيني مبالغ مالية كبيرة مقابل أن أضع الأعمال السحرية التي يقوم بها داخل فم الموتى وأقوم بخياطتها فلا يمكن استخراج العمل أبدا.
وهنا غضب الشيخ وقال لها: أنتي لا يمكن تكوني إنسانة وأشركتي بالله.
وبعدها بأسبوعين اتصل شخص بالبرنامج وقال للدكتور عبدالله شحاتة: أنا نجل الممرضة التي كانت قد اتصلت بك منذ فترة وقد توفيت والدتي بصورة طبيعية لكن حدث أمر غريب أثناء الدفن .
وأضاف: ذهبنا لدفنها لكن حفرة القبر كانت تضيق كلما حاولنا وضع جثمان والدتي فيها حتى خاف كل من معي في الجنازة وتركوني مع جثمان والدتي وهربوا ولم أستطع التصرف بأي شكل.
وتابع: إلى أن رأيت رجلا يرتدي ملابس بيضاء وله هيبة حتى ظننت أنه ملكا ، وقال لي إنه سوف يتولى دفن أمي على شرط أن أذهب ولا أنظر خلفي أبدا لكني نظرت خلافا لكلامه وقتها رأيت صاعقة من السماء تضرب جسد أمي وكان ضوء الصاعقة قويا فضرب وجهي فاحترق فلا أعلم إذا كان الله غاضبا مني أم لا.
وهنا اندهش الله من القصة وقال للمتصل: لعل الله أراد أن يطهرك حيث أن والدتك أنفقت عليك من أموال حرام فاتق الله وارضى بما قسمه لك.