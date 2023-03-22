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5 دول عربية تستطلع رؤية هلال رمضان اليوم الأربعاء

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هلال رمضان
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Teads
الأربعاء، 22-03-2023 11:53 ص

 

 

أعلنت اللجان الشرعية وهيئات الرصد في مصر و11 دولة عربية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1444 هـ، وعلى ذلك يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ.

فيما تعلن 5 دول عربية استطلاع هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء.

 

الدول التي أعلنت اللجان الشرعية وهيئات الرصد بها، هي: مصر والسعودية وفلسطين والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان والسودان

 

أما الدول التي تستطلع الهلال اليوم الخميس، فمن المقرر أن تستطلع 5 دول عربية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء، وهي: الأردن وسلطنة عمان والجزائر والمغرب وموريتانيا.

 

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