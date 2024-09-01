الأحد 01 سبتمبر 2024
توقيت مصر 16:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ارتفاع ملحوظ.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

اعتراف صادم.. فنانة شهيرة: مارست الجنس مع رجل 9 سنوات بدون زواج

"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

فيديو صادم.. وفاة فنان على المسرح أمام جمهوره

قتلت أم انتحرت؟.. إيناس الدغيدي ترد على طريقة وفاة سعاد حسني

"الحب لا يعرف أعمار".. حفل زفاف النائبة نشوى الديب

رد فعل غريب لـ رونالدو عندما وقفت فتاة سعودية أمامه

طفل يتسلل لشقة جدته المسنة ويقتلها بـ 6 طعنات نافذة .. لسبب غريب!

فيديو.. خطف عريس أمام عروسه وبيان من الداخلية يكشف ما حدث

"وقعنا في الفخ ".. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة عن فيلم حياة الماعز

5 أطعمة تمنع الإصابة بالسرطان.. الأخيرة مفاجأة

IMG-20240901-WA0009
ا
الأحد، 01-09-2024 12:45 م


كشفت دراسة حديثة عن أطعمة تمنع الإصابة بمرض السرطان.
وأوصى الباحثون بتناول المزيد من الألياف، الموجودة في الأطعمة، مثل دقيق الشوفان والفاصوليا، وكذلك الكالسيوم، الموجود في الزبادي وحليب البقر والسردين.
ونصحت جمعية القلب الأميركية بأن يستهلك البالغون من 25 إلى 30 غراما من الألياف يوميا من الطعام، وليس المكملات الغذائية، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وأوضح فريق البحث أن حوالي 13% من سرطانات القولون والمستقيم يمكن تكون بسبب استهلاك اللحوم المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ.
وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين لا يستهلكون ما يكفي من الفاكهة والخضروات، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق بنسبة 30%.

إقرأ ايضا

2474118_0

اعتراف صادم.. فنانة شهيرة: مارست الجنس مع رجل 9 سنوات بدون زواج

elaosboa95827

"عمل بلاوي".. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بتصريحات نارية

Capture

فيديو صادم.. وفاة فنان على المسرح أمام جمهوره