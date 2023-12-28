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35 مسؤولًا.. الرقابة تطيح بأكبر شبكة فسادة في وزارة التموين

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وزير التموين
الخميس، 28-12-2023 07:48 م


وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال هيئة الرقابة الإدارية لدورهم وجهودهم في كشف الفساد وآخرها ضبط شبكة فساد فى منظومة التموين، أمس الأربعاء.
وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مؤسسات فساد تسرق الدعم وتتاجر في قوت الناس، مضيفا:"الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بـ 127 مليار جنيه".
وأكد موسى، أن الرقابة الإدارية كشفت تفاصيل ضبط شبكة كبيرة مكونة من 35 شخصا، تتاجر في السلع المدعمة للمواطنين في السوق السوداء، مضيفا أنه سيتم الكشف عن شبكات فساد أخرى في منظومة التموين الفترة المقبلة.
واستعرض أحمد موسى، أبرز السلع التي دعمتها الدولة، موضحا أن الدولة تتحمل 1 جنيه على رغيف الخبز في حين يحصل عليه 70 مليون مواطن مقابل 5 قروش، فضلا عن توافر 22 مليون بطاقة تموين.
وأكمل أن الرقابة الإدارية كشفت كارثة في جمعيتي، موضحا أن بعض تجار جمعيتي يتاجرون بالسلع المدعمة في السوق ويحررون فواتير وأوراق ومستندات وهمية ومزورة؛ فالرقابة الإدارية كشفت الفساد في منظومة التموين بجمعيتي، مناشدا المواطنين بضرورة المطالبة بالحقوق في منظومة التموين، قائلا:"لو التاجر قالك معنديش بلغ عنه فورا.. جميع السلع التموينية متوفرة لدى البدالين التموينيين وجمعيتي".

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