30 قتيل ومصاب.. داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد سلطنة عمان





أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تلغرام.

وأضاف التنظيم أن "الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا وخمسة من القوات العُمانية بينهم ضابط في الشرطة"، وفقما نقلت "رويترز".

وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن "وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصا من جنسيات مختلفة بينهم (4) أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.