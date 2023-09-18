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3 رجال يتناوبون على ضرب امرأة في الشارع بشكل عنيف (فيديو)

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الاعتداء على سيدة
الإثنين، 18-09-2023 01:57 م


وثق مقطع فيديو متداول اعتداء مجموعة من الأشخاص على امرأة وسط شارع خرفان في منطقة جبل عمان بالعاصمة الأردنية.

وأظهر الفيديو مناوبة 3 أشخاص على ضرب جارتهم التي كانت ترتدي فستان أسود وتقف وحيدة لا تستطيع الرد على ضرباتهم المتتالية.

وكان أحد المعتدين في حالة غضب كبيرة ويضربها بحرقة بينما قام شاب آخر بتسديد لكمة لها على وجهها.

وبحسب الفيديو كان هناك رجلا يقف بين المعتدين والمرأة لحمايتها وفض الاشتباك لكن ذلك لم يردع المعتدين الذين استمروا في ضرب السيدة.

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