3 أشقاء دفنوا أحياء.. ماذا حدث في قرية قرقشندة بالقليوبية؟

كشف شهود عيان وعدد من أهالي قرقشندة التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة مصرع 3 أشخاص أشقاء داخل حفرة في منزلهم بالقرية.



كان الأهالي أبلغوا قوات الأمن في القليوبية بواقعة انهيار منزل في قرية قرقشندة التابعة لمركز طوخ، وانتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة، وتبين مصرع 3 أشخاص عقب انهيار حفر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل المنزل.

وأوضح شهود العيان وأهالي القرية، أن المنزل اشتراه 4 أشقاء، وكانت هناك سيارة من إحدى الماركات الألمانية الشهيرة في مجال السيارات، تقف أمام المنزل في أوقات متفرقة ثم تنصرف.

وأوضح أحد الأهالي في تصريحات له أن الأشقاء الثلاثة دفنوا أحياء داخل الحفرة، بعدما انهار عليهم الحفر، بينما الشقيق الرابع كان بالخارج، ودخل في حالة إغماء حال مشاهدته ما حدث في المنزل.

وفي السياق كانت التحريات الأولية حول الواقعة كشفت أن الضحايا هم "م.ع.م"، البالغ من العمر 40 سنة، وشقيقه "ح" يبلغ من العمر 38 سنة، وشقيقهما "ع" 28 سنة، وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى قها المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتصريح بالدفن لاحقًا.