يوتيوب يحذف إعلان محمد منير والشاب خالد لـ«بنك القاهرة» بسبب محمد رحيم

الأحد، 17-04-2022
12:47 م
قرر موقع يوتيوب
حذف الإعلان
الذى يشارك فيه الفنان محمد منير
والشاب خالد
وأمير عيد ومروان موسى،
وذلك بسبب سرقة لحنه من الملحن محمد رحيم.
وقال محمد رحيم:
“الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان
أحد البنوك لإثبات واقعة
السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها فيه، وسوف يتم حظر الإعلان
في
كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب
الشأن”.
وكان الكينج
محمد منير
تصدر محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرح ديو “عشان
نفهم بعض” بمشاركة الشاب خالد
وأمير عيد ومروان موسى.
وكان الشاب خالد
أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في الغناء مع محمد منير
بعد ديو “قلبي” الذي جمعه
مع الفنان عمرو دياب.