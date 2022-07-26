الجمعة 29 يوليه 2022
توقيت مصر 10:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

طليقة فائق حسن: أصالة دخلت بيتي في غيابي رفقة زوجي وهذا ما فعلته في غرفة نومي

شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام بالطائرة

قرار مفاجئ من المحكمة بحظر النشر في قضية شيماء جمال

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

ADS
 

يوتيوب يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني: مسروقة

2022_7_26_1_23_32_127
حذف الفيديو
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 10:47 ص

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فيديو كليب أحدث أغاني "الكينج" محمد منير "للي" بعد أيام قليلة من طرحها، وذلك قبل ساعات قليلة.

وكشفت إدارة يوتيوب عن سبب حذف الأغنية، إذ أشارت إلى أن الحذف تم بناء على طلب الملحن محمود المنسي، والذي سبق واتهم صنّاع الأغنية بالتعدي على حقوقه الأدبية، مؤكدا أن اللحن مسروق من لحن أغنية سبق وقدمها في 2017 حملت عنوان "ولد الهلالية"، مشددا على احترامه لمنير ولأكرم ولكن في نفس الوقت سيظل متمسكا بحقه.

الأغنية شهدت أيضا اتهامات من الشاعر الجنوبي عادل صابر، أكد فيها أن أكرم حسني استعان ببعض كلمات من أبيات شعرية يملكها، وأكد لجوءه للقضاء للحصول على حقه.

كان أكرم، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على الإتهام ده .. ف خلوني أوضح كذا نقطة:

- كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه".

- أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاح مؤقت.

- تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من ١٢ بيت مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي.

-لما كتبت الأغنية كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار منهم الكينج ١٢ بيت وتم تسجيلهم فـ معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها.

- أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من ٨ سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفظا لاصحاب حقوق الملكية الفكرية .. فـ اللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده.

- أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فـ أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.

- وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضح له.. أشكركم وآسف علي الإطالة.

الأغنية كلمات والحان أكرم حسني، غناء محمد منير، والفيديو كليب إخراج مريم الباجوري
 

إقرأ ايضا

173-012211-death-egyptian-bride-5-days-marriage_700x400

عروس دمنهور.. وفاة نرمين إسماعيل بعد 5 أيام من زواجها

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

NJy8p

تفاصيل اختطاف رجل الأعمال السعودي حسين الشمري في لبنان

أخبار متعلقة

77785-بكاء-محمد-منير

شاهد.. محمد منير يوقف الغناء خلال حفله ويدخل في نوبة بكاء لهذا السبب

maxresdefault

هل تتذكرون طفل أغنية محمد فؤاد؟.. شاهد شكله الصادم بعد 22 عامًا