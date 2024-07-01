يُطبق اليوم.. المحال المستثناة من قرار غلق المحال التجارية 10 مساء





استثنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعض المحال من قرار الحكومة بغلق المحال في 10 مساء؛ ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

المحال المستثناة من قرار

جاء استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، كل من: محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة 7 صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

مواعيد غلق المولات التجارية

مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة 10 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا.

مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة 6 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

مواعيد الورش

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة 8 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 7 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .