يرغمون الشباب على ممارسة الجنس مقابل المال.. تفاصيل سقوط شبكة شذوذ الجيزة

الخميس، 13-10-2022
03:07 م
ألقت الأجهزة الأمن
ية، القبض على شابين لاتهامهم بممارسة الشذوذ واستدراج
الشباب لإرغامهم على العلاقات الشاذة، وتكوين شبكة لممارسة الفجور وتسهيله وذلك
داخل إحدى الشقق السكنية بحدائق الهرم في الجيزة
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وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأداب أفادت قيام شابين باستدراج
الشباب لإرغامهم على ممارسة علاقات الشذوذ في حدائق الأهرام، وتسهيل ممارسة الفجور
داخل شقة سكنية مستغلين حاجة بعض الشباب للمال.
وشرحت التحريات الأمن
ية للإدارة العامة للآداب، أن الشابين أحدهما مصري
والآخر عربي يقوموا باستدراج الشباب بمحيط مناطق الهرم واستغلال حاجتهم للمال
لممارسة علاقات الشذوذ معهما بمقابل مادي.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الإدارة العامة للآداب في ضبط المتهمين متلبسين
وبحوزتهما هواتف محمولة تتضمن مقاطع إباحية لـ علاقات الشذوذ ومتعلقات خاصة بهم،
وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.