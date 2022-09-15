صادم.. يغرزسكينًا في صدر أخيه بسبب خلاف على من يأكل آخر ثمرة مانجو

الخميس، 15-09-2022
11:52 ص
في واقعة صادمة أقدم شاب في قتل أخيه، بسبب خلاف
على ثمرة من فاكهة المانجو
بمنطقة الهرم.
تلقى اللواء سامح الحميلي "حكمدار الجيزة
" إشارة من مستشفى بوصول
مصاب بطعنة في الصدر إثر مشاجرة.
ووجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ وسماع
أقوال المصاب.
تحريات الشرطة التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث منطقة
الهرم، بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وأخيه بسبب خلاف
على تناول آخر ثمرة
مانجو
متبقية.
واشتعل الخلاف
بين الشقيقين وأمسك أحدهما بسكين كانت بالقرب من طبق الفاكهة
مسددا لأخيه طعنة بالصدر.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه
الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.