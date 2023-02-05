



أقدم شاب ثلاثيني على قتل شقيقته العشرينية، بأن خنقها بإيشارب كي يخمد نيران الألم بداخله التي سببها له كلام الناس عن سوء سلوك أخته.

تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بوقوع جريمة قتل بشارع ترعة السواحل.

توجيهات سريعة من اللواء إيهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال بالانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

قوة أمنية انطلقت إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد سلامة بالتنسيق مع وحدة المباحث برئاسة المقدم هاني مندور، وعثر على جثة ربة منزل تبلغ من العمر ٢٨ سنة ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد به إصابات سوى حز بالرقبة.

بجوار الجثة جلس أخيها الأكبر "مبلط ٣٥ سنة" يعترف بجريمته "خنقتها بالإيشارب علشان أرتاح من كلام الناس".

أمام العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، أقر المتهم بخنقه أخته لسوء سلوكها.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.