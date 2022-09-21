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يبحث عنها الجميع من سنين.. تسريب الخلطة السحرية لدجاج كنتاكي

elbashayer-2022-09-15_516831
وصفة كنتاكي
Native
Teads
الأربعاء، 21-09-2022 12:31 م


تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسريباً من المواقع الأجنبية عن وصفة الدجاج المقرمش لمطعم شهير وهى الوصفة التى يبحث عنها الكثير من الأشخاص.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة بها جميع التوابل والمكونات التى يمكنك الحصول منها على وصفة الدجاج المقرمش بمذاق جيد.
يتواجد السر في 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل المميزة والخاصة بكولونيل الدجاج المقرمش، وسوف نتعرف فيما يلي عن مكونات وطريقة تحضير الوصفة السحرية.
وكشف موقع ”بوس هانتينج” الأمريكي أن سر الطعم المميز والرائع لوصفة الدجاج المقرمش يتواجد في الفلفل الأبيض، وذلك من خلال خلط جميع البهارات مع الدقيق ويتم وضع الدجاج بها مع الحليب ويترك الدجاج في التتبيلة لمدة يوم واحد فقط، ثم بعد ذلك يتم التحمير في الزيت.

مكونات الدجاج المقرمش
2/3 ملاعق صغيرة من الملح
1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر
1/2 ملعقة صغيرة ريحان
1/3 ملعقة صغيرة من الزعتر
1 ملعقة صغيرة ملح كرفس
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة خردل مجفف
4 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو
2 ملعقة صغيرة من ملح الثوم
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأبيض
2 كوب دقيقة أبيض
 

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