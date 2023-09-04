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ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة من الحمام وتتغزل ل في نفسها: أنا والقمر جيران

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ياسمين الخطيب
الإثنين، 04-09-2023 01:26 م


خطفت الإعلامية ياسمين الخطيب الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ أطلت في فستان رقيق وجريء يكشف عن رشاقتها وجاذبيتها.
ونشرت ياسمين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة صور من أحدث ظهور خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال مصر، الذي أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس مساء السبت، بحضور نخبة من نجوم الفن وكبار الإعلاميين.
وعلقت على الصور الساحرة بجملة: "نحنا والقمر جيران"، وسط إشادات بجمالها المختلف وثناء على إطلالتها الجذابة الرقيقة.
وتألقت ياسمين بفستان فضفاض باللون اللبني المطرز، ومكشوف من الصدر والفخذ، وتركت خصلات شعرها الأشقر ينساب على كتفيها، وأكملت إطلالتها ببعض لمسات المكياج غير المتكلف.
أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهرالصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.




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