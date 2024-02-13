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وفاة فنانة وإصابة 17 آخرين في سقوط مسرح غنائي بالفرقة

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الثلاثاء، 13-02-2024 12:35 م

تسبب حادث انهيار مسرح في كالكاجي في دلهي بالهند، خلال مناسبة دينية، في وفاة امرأة، فيما أصيب 17 آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى.
وبحسب hindustantimes، انهار المسرح الغنائي بالمطرب الهندي الشهير "بي براك"، في معبد كالكاجي في دلهي خلال طقوس تعرف باسم "جاجران".
وقال براك، الذي كان يؤدي حفلا في معبد كالكاجي، إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الحادث، وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام والإدارة السليمة في مثل هذه الأحداث.
وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا قُتلت بينما أصيب 17 آخرون في الحادث.
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة، وهم مصابون بجروح طفيفة.


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