وفاة طفل بصاعقة رعدية البرق أثناء لعب الكرة

الأربعاء، 12-05-2021
10:42 ص
أعلنت الشرطة، أن فتى أصيب بصاعقة
في ملعب لكرة القدم توفي
إثر نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.
وأصيب الصبي البالغ من العمر تسعة أعوام في مدينة "بلاكبول"
الساحلية ببريطانيا مساء يوم الثلاثاء، حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد تلقي تقارير
عن إصابته، حسب موقع (LancsLive).
وأفادت الأنباء أن المنطقة تعرضت لعاصفة رعدية مفاجئة. وتم
نقل الطفل
إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بشكل مأساوي فيما بعد متأثرًا بجراحه.
وتعتقد شرطة لانكشاير أن الطفل
أصيب ببرق أثناء تواجده في
الملعب.
وقال المحقق سوبت نيك كونوتون من شرطة لانكشاير: "هذا
حادث مدمر حقًا، وأفكارنا صادقة مع عائلة وأصدقاء الصبي الصغير الذي وافته المنية،
في هذا الوقت الحزين والمحزن للغاية".
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة للحادث،
حيث يوجد حاليًا إغلاق طرق، مع حث الناس على تجنب المنطقة.
وتسبب الحادث أيضًا في حدوث ازدحام حول مطار بلاكبول وساوث
شور.
وقال متحدث باسم شرطة لانكشاير: "تم استدعاؤنا بعد وقت
قصير من الساعة 5:05 مساء اليوم (الثلاثاء 11 مايو) إلى ملعب لكرة القدم على طريق سكول
رود، بلاكبول، للإبلاغ عن إصابة طفل
".
وأضاف: "على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، نعتقد
في هذا الوقت أن الصبي قد ضربه البرق. ومنذ ذلك الحين تم نقله الى المستشفى حيث لا
يزال يعاني من اصابات خطيرة".
وتابع المتحدث: "إغلاق الطرق قائم حاليًا ونطلب من الناس
تجنب المنطقة وإيجاد طرق بديلة حيثما أمكن ذلك".