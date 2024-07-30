وفاة شقيقة مرتضى منصور نتيجة حادث مروع





لفظت شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء حادث شارع أحمد عرابي في المهندسين بمحافظة الجيزة.

القصة الكاملة لحادث شقيقة مرتضى منصور

حيث قال مرتضى منصور، البقاء لله والحمد لله توفيت شقيقتي الصغري دعاء نتيجة حادث مروري مروع في شارع احمد عرابي بعد صراع مرير تحملت فيه المرحومة دعاء آلام تفوق طاقة البشر ولكن لايمانها بقضاء الله كانت صابرة راضية بما كتبه الله لها.

وتابع مرتضى منصور، الله يرحمها ويجعل الجنة مثواها بأمره، الفقيدة زوجة الدكتور محمد عادل صادق ووالدة المستشار احمد عادل رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية، وتخرج جنازتها ظهر الغد من المسجد الكبير بقرية بشالوش مسقط رأس العائلة ويتم دفنها في مدافن الاسرة بالقرية.

ويقام سرادقين للعزاء الاول غدا الثلاثاء في قرية بشالوش ويقام العزاء الثاني في مسجد عمر مكرم بالقاهرة مساء الخميس القادم .

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط السائق المتهم في حادث شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق في منطقة المهندسين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات حادث إصابة شقيقة مرتضى منصور في حادث مروري بشارع أحمد عرابي في المهندسين، حيث تبين إصابتها بكسر وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري في شارع أحمد عرابي وإصابة سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارة إسعاف.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السيدة تدعى دعاء منصور شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وشرحت التحريات الأمنية أن شقيقة مرتضى منصور أصيبت بكسر في الساق وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج كما تم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السائق قام بالاصطدام بشقيقة مرتضى منصور بدون قصد وأن الحادث وقع في شارع أحمد عرابي بالقرب من ميدان سيفنكس.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على السائق المتسبب في الحادث وتم التحفظ على السيارة واصطحابه إلى قسم شرطة العجوزة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واعترف السائق بالاصطدام بشقيقة مرتضى منصور بدون قصد أثناء سيره بسيارته في شارع أحمد عرابي بالقرب من السنترال قبل ميدان سفينكس في المهندسين.