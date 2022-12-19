وفاة الفنان هشام الشربيني بعد تعرضه لأزمة صحية





توفى صباح اليوم الاثنين، الفنان هشام الشربيني، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأعلن الفنان الشاب محمد يوسف، وفاة زميله هشام الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، معلقا بالقول "لا حول ولا قوة الا بالله، هشام الشربينى فى ذمة الله.. الفاتحة".

وهشام الشربيني من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، درس في أكاديمية الفنون، ودخل الوسط الفني عبر بوابة الإخراج التلفزيوني، حين عمل مساعدًا للمخرج في مسلسل الغربة الذي عرض عام 1977، ثم مسلسل “حارة الشرفا” العام 1986.





اتجه الفنان الراحل للتمثيل بداية التسعينيات، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، حيث شارك في قرابة الـ90 عملا فنيا ما بين التلفزيون والسينما والمسرح.

شارك الشربيني مع محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011، ومع نور الشريف في الجزء الثالث من مسلسل "الدالي" عام 2011، و"سلسال الدم" عام 2015 مع عبلة كامل، ومع عادل إمام في مسلسل “مأمون وشركاه” عام 2016، وغيرها من المسلسلات.

أبرز مشاركاته في الدراما التلفزيونية كانت في “حكاية شفيقة ومتولي” الذي عرض العام 1993، من بطولة معالي زايد وعبدالله غيث وسميحة أيوب، و"الفتح المبين" عام 2000، و"قضية رأي عام" عام 2007 بطولة يسرا ورياض الخولي، و"أدهم الشرقاوي" عام 2009 مع محمد رجب، والجزأين الأول والثاني من مسلسل “الجماعة” عامي 2010 و2017.

كما شارك الشربيني مع محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” عام 2011، ومع نور الشريف في الجزء الثالث من مسلسل "الدالي" عام 2011، و"سلسال الدم" عام 2015 مع عبلة كامل، ومع عادل إمام في مسلسل “مأمون وشركاه” عام 2016، وغيرها من المسلسلات كان آخرها قبل عامين، عندما شارك في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي عرض عام 2020 مع منة شلبي وآسر ياسين.