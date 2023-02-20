وفاة الفنانة الشابة ريم الحمروني إثر أزمة صحية مفاجئة





توفيت، الفنانة التونسية والإذاعية براديو "ديوان إف إم" ريم الحمروني، بعد وعكة صحية ألمت بها.

وريم الحمروني هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي، وشاركت في العديد من الأعمال سواء السينمائية أو المسرحية أو المسلسلات الهزلية.

وشاركت الفنانة المسرحية الراحلة في مسرحية "الشقف" للمخرجة سيرين قنون، و"نوار الملح" للمخرج البحري الرحالي، و "االنهاية" وهي للمخرج عز الدين قنون، و"الجوهرة والأسد لمحمد حسين قريع وغيرها من الأعمال.

وفي السينما، شاركت ريم الحمروني بأدوار في فيلم "تالة مون أمور" للمخرج الشاب مهدي الهميلي، و"صندوق عجب" للمخرج رضا الباهي، و"البوم" للمخرجة شيراز الفرادي، و"فترية" للمخرج وليد الطايع.

وفي الأعمال الدرامية والمسلسلات الهزلية شاركت الحمروني في سلسلة "الحجامة" للمخرج زياد ليتيم، و"طوق" للمخرج الراحل شوقي الماجري.

وحصدت الحمروني العديد من الجوائز أهمها جائزة احسن ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية النهاية لعزالدين قنون.

فيما نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة والإعلامية الراحلة

وشاركت الراحلة في العديد من البرامج كمعلقة أو مذيعة في إذاعات وقنوات تلفزيونية تونسية مثل إذاعة "موزاييك أف أم" واسعة الانتشار، و "اكسبرس أف أم"، و "شمس أف أم"، و"ديوان أف أم" الإذاعة الصاعدة في السنوات الأخيرة.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنانة والإعلامية الراحلة قائلة: "في هذا المصاب الجلل تتقدم وزارة الشؤون الثقافية بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة ريم الحمروني وإلى كافة العائلة المسرحية والسينمائية راجية من الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان".