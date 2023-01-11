وفاة الشاب صاحب واقعة «قميص النوم» متأثرًا بإصابته





لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء واقعة خطف مجموعة مسلحة لشاب من أحد المقاهي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه ومحاولته إنقاذه.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد إصابة شاب بطلق ناري بقرية بهوت التابعة للمركز نبروة، واختطاف آخر.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ تبين هجوم مجموعة مسلحة على مقهي واختطاف شاب يدعى"ع.ر. ع" 20 عامًا، والاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وسبق أن تقدم لخطبة فتاة قريبة لهم ومرتبط بها عاطفيا ورفضوه.

ووفقًا للبلاغ اختطف المتهمون الشاب ونزعوا عنه ملابسه وأرغموه على ارتداء قميص نوم حريمي وتصويره وتهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى وعندما حاول الاستغاثة حاول آخر يدعى "إ.خ.أ" 19 عاما، من نفس القرية إنقاذه إلا أنهم أطلقوا طلقات نارية "خرطوش" عليه ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وبتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث وبقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وبتقنين الإجراءات جرى إلقاء القبض على 2 من المتهمين وضبط 4 آخرين كانوا هاربين ومن المتهمين بالمشاركة فى الواقعة.