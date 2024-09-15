



في مثل يوم أمس 14 سبتمبر عام 1956 ولدت الجميلة والرقيقة ناهد رشدي، وفي مثل ذات اليوم من العام 2024 رحلت عن الدنيا، وتحول يوم ميلادها الذي لطالما احتفلت به على امتداد سنواتها إلى يوم مأتم وعزاء وذكرى مؤلمة لأحبائها.

بدايات ناهد رشدي

بدأت الراحلة ناهد رشدي مشوارها مع عالم الفن منذ صغرها، حيث شاركت في طفولتها بمسلسل إذاعي يدعى عائلة مرزوق أفندي عام 1959، وعادت عام 1979 وشاركت في عدة أعمال لتنطلق في مسيرتها الفنية الثرية بالأعمال، ولأنها كانت تحب الفن فقررت ناهد الالتحاق بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أبرز أعمالها الفنية

ولقد كان مشوارها الفني ثري بالأعمال الفنية مثل أرابيسك والزيني بركات وهوانم جاردن سيتي وغيرها من الأعمال، ولكن لا يزال دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأبرز في مسيرتها، فسنية لا تزال خالدة حتى يومنا هذا و"فرحها" يصبح “تريند” كلما أعيد عرض المسلسل.

سر غيابها في فترات من حياتها عن الفن

وكانت الفنانة الراحلة ناهد رشدي قد أرجعت أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة ما بعد مشاركتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، إلى ظروف صحية، حيث قالت خلال تصريحات تليفزيونية، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية، وأضافت، أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.

كما قالت في تصريحات أخرى: "هناك مراحل كان غيابي مقصودا حيث انشغلت في تربية ابنائي في فترة الطفولة والمراهقة، ثم توقفت ٨ سنوات بسبب ظروف مرضية خاصة وكنت أعمل خلالها مسرح فقط، لأن المسرح كان قريب من المنزل".

وأشارت إلى أنها تأثرت بالفترات التي كانت تغيب فيها خاصة أن مهنة التمثيل تحتاج إلى الاستمرارية بصفة دائمة، مضيفة:" مهنة التمثيل صعبة بس أنا بحبها، وحياتي الشخصية كانت رقم واحد وكان ضروري أنا أحافظ علي أسرتي أحبها، حياتى الشخصية كانت رقم واحد، وكانت أولوية عن التمثيل، وتسببت في غيابي لفترة وهذا كان باختياري، كانت هناك توقفات بعيدة عن اختيارى لظروف صحية".

أعمال ناهد رشدي الأخيرة

كانت الراحلة في حالة نشاط فني في العام الماضي 2023، حيث شاركت في ثلاثة أعمال درامية، فقد كانت والدة زينة في سفاح الجيزة، وأم حامد في مسلسل سره الباتع، وسوسن في الصندوق، ولكنها لم تظهر خلال موسم رمضان الماضي أو خلال عامنا هذا في أي عمل.

وفاة ناهد رشدي

وسيطرت مشاعر الحزن على محبي الفنانة ناهد رشدي حينما تم الإعلان عن وفاتها، حيث أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت دينا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.