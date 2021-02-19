وظيفة الأحلام.. احصل على 2000دولار مقابل خمس ليالٍ من النوم

الجمعة، 19-02-2021
10:03 ص
فتحي مجدي
يعرض موقع إلكتروني للإرشاد الصحي 2000 دولار مقابل الحصول على "وظيفة الأحلام
"، التي تتضمن النوم لمدة خمس ليالٍ في مواقع مختلفة، بما في ذلك منتجع من فئة الخمس نجوم.
الموقع المخصص لتقديم المشورة الصحية للنوم ومراجعات منتجات المساعدة على النوم،
قال إنه يبحث عن مرشح لمساعدته على "معرفة المزيد عن تأثير العوامل البيئية على جودة النوم".
وسيقضي الشخص المختار خمس ليالٍ في النوم في بيئات مختلفة، بما في ذلك ليلة واحدة في منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم.
وسيتكفل الموقع بدفع جميع النفقات، وسحصل المرشح المختار على 2000 دولار مقابل عمله، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي".
وأضاف الموقع "إذا اخترناك، فسنرسلك إلى بيئة نوم جديدة كل ليلة. في كل من هذه البيئات، سنقوم بتعديل العديد من العوامل البيئية بعناية التي نعتقد أنها قد تحسن نوعية نومك".
وذكر أنه سيُطلب من المرشح تقييم كل بيئة نوم على مقياس من 1 إلى 10 وكتابة تقرير مفصل عن كل تجربة نوم. ويتم قبول الطلبات على الموقع الإلكتروني حتى 30 مارس.