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نائب وزير التعليم يوضح حقيقة وجود إصابات «كورونا» في المدارس

عودة المدارس
عودة المدارس
 
الجمعة، 23-10-2020 12:19 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ«بوابة اخبار اليوم»، أن غرفة العمليات بديوان عام وزارة التعليم لم تتلق أي بلاغات بوجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين بالمدارس.
ولفت نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تلقت فقط بلاغات بارتفاع درجة حرارة لـ 5 طلاب فقط وليس إصابات بالفيروس، مؤكدا أنه تم منح الطلاب الخمس إجازة لحين تماثلهم بالشفاء.
وأوضح د.رضا حجازي، أن الدراسة مستمرة دون أي توقف، وأن ما يثار عن استعداد الوزارة لتطبيق سيناريو إغلاق المدارس لوجود عدد كبير من الإصابات بفيرس كورونا داخل المدارس في الأسبوع الأول من الدراسة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
 

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