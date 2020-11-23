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وزير الاتصالات: الناس تشتكي من نفاد الباقة بسبب سرعة الإنترنت

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا
الدكتور عمرو طلعت
 
الإثنين، 23-11-2020 08:06 ص إيمان هاني
رد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، علي غضب البعض من نفاذ باقة الانترنت في وقت قصير ،قائلا : "الناس بتشتكى أن الإنترنت بقى سريع، فـ الباقة بتخلص".
و أضاف طلعت خلال حوار ببرنامج "آخر كلمة" المذاع عبر فضائية "أون"، بأنه في 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.
وتابع:" تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر  30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا".
وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضى من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.



 

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