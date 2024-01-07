وجبة محشي تقتل رجل وابنه ونقل زوجته وابنتها للعناية المركزة





توفي مواطن وابنه وأصيب باقي أفراد أسرته بالتسمم، بعد تناولهم وجبة محشي بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة رجل 50 عاما ونجله وإصابة زوجته وابنتهما بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة "محشى "داخل منزلهم.

وتبين وفاة الزوج والابن الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب جراء التسمم.

وكشف مصدر طبي أن زوجة المواطن المتوفى ونجلتهما وصلتا إلى المستشفى مصابين بقيء مستمر وهبوط حاد بالدورة الدموية، وجرت محاولات لإنقاذهما حيث تم نقلهما إلى العناية المركزة.

وقررت النيابة تكليف الطبيب الشرعي بإخراج الصفة التشريحية على جثمان الأب وابنه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.