بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

الأحد، 14-08-2022
10:39 ص
كشفت وزارة الداخلية
تفاصيل التعدي على مؤذن
في أحدى قرى البحيرة.
وذكرت وزارة الداخلية
في بيان: "بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد
المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مؤذن
مسجد بإحدى القرى
بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة
بدلاً منه".
وأوضحت: "بالفحص تبين قيام عامل مقيم بذات القرية محل الواقعة - مريض
نفسى ومعروف عنه افتعال المشاكل بين أهالى القرية - بالتعدي على عامل المسجد
لرغبته فى رفع الأذان بدلاً منه مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد
ودفع المصلين
للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة".
وأتمت: "وتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية".