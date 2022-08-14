الأحد 14 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

هل تذكرون «فتاة المعادي»؟.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها

بعد الإطلاع على السبب..عمر هريدي يعلن الانسحاب من الدفاع عن قاتل شيماء جمال

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

بزيادة 19 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه في أيام

ستينية تذهب لـ الحلاق لتمارس معه الرذيلة في المحل والنهاية صادمة مع زوجها

فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

ADS
 

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

coptstoday-11660324113
الواقعة
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 10:39 ص
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل التعدي على مؤذن في أحدى قرى البحيرة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان: "بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مؤذن مسجد بإحدى القرى بمحافظة البحيرة لرفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه".
وأوضحت: "بالفحص تبين قيام عامل مقيم بذات القرية محل الواقعة - مريض نفسى ومعروف عنه افتعال المشاكل بين أهالى القرية - بالتعدي على عامل المسجد لرغبته فى رفع الأذان بدلاً منه مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد ودفع المصلين للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة".
وأتمت: "وتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية".
 

إقرأ ايضا

Capture

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي-عبده-تثير-الجدل-بلباس-المحجبات-على-البحر

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

2017_10_2_4_37_32_180

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها