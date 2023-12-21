وائل جسار يكشف تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام

الخميس، 21-12-2023
01:31 م
احتل المطرب وائل جسار
وزوجته التي تحولت من الديانة المسيحية إلى الإسلامية، التريند ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف المطرب اللبناني وائل جسار
خلال تصريحات تليفزيونية، الديانة التي تعتنقها زوجته، مؤكدًا أنه طلب منها اعتناق الدين الإسلامي، مؤكدًا أنه يحترم كل الأديان السماوية مشيرًا إلى أن جميعها توصل لهدف واحد، إذ قال: أنا أجل وأحترم الديانة المسيحية وما عندي تفرقة.
وأضاف وائل جسار
: ولكن احترام للمرأة إنها تتبع زوجها، يعني هل فيه رجل يتبع زوجته؟ ولا المرأة تتبع زوجها، لذلك أنا طلبت من زوجتي اعتناق الدين الإسلامي، وهذا الأمر تم أمام عائلتي وعائلتها، وهذا شيء طبيعي بكل العائلات ولكن اتحدينا هذه الظروف، وأهلها مسيحيين وإخواتها، فـ أنا مش من الناس أنك لازم تتحجبي أو تبعدي عنهم، لأ الدين هو المعاملة والأخلاق وإنك تحب ربك بطريقتك أنت.
وائل جسار
يكشف عن ديانة زوجته ميري مقدسي
وتطرق وائل جسار
للحديث عن ديانة أولاده قبل اعتناق زوجته الدين الإسلامي، مؤكدًا أنهم يعتنقون الإسلام، ويحتفلون بأعياد الميلاد المسيحية ولكن بدون الذهاب للكنائس، قائلًا: الأولاد يفهمون نفسهم فين ودينهم اللي هيمشوا عليه هو إيه، وأنا من النوع اللي بفهمهم دينهم الاسلامي وطبعا بحترم دين زوجتي المسيحي، وكنا بنحتفل بالكريسماس ولكن مش بيروحوا الكنيسة، ولكن أمهم خلاص أسلمت.
ما هي ديانة زوجة وائل جسار
؟
وأكد وائل جسار
أن زوجته كانت مسيحية لكنها تحترم الدين الإسلامي قبل اعتناقها له، مشيرًا إلى أنها تصوم شهر رمضان الكريم معه، مضيفا: هي بتعرف بالطقوس الإسلامية وبتحب تصوم برمضان، وبتحترملي ديني وهذا اللي أنا بيهمني، وما عندي أي مشكلة حياتها وبعطيها حريتها ولكن بحدود واللي تحسه تعمله ولكن ضمن حدود.
وأشار وائل جسار
إلى أنه يحترم جميع الديانات السماوية، مؤكدًا أنها جميعها تؤدي إلى هدف واحد، مضيفًا: أن اتعلمت ببيروت وبمدارس مسيحية وبعرف كل التراتيل، وبالنهاية الديانات السماوية بتوصل لهدف واحد.
من هي زوجة وائل جسار
؟
ميري مقدسي هي زوجة الفنان وائل جسار
منذ عام 2005، أنجب منها مارلين جسار، ووائل جونيور جسار.
وحسب تقارير لبنانية، تزوج وائل جسار
من ميري مقدسي بعد قصة صعبة وممتلئة بالمشاكل العائلية بسبب اختلاف الديانات، ولذلك بعدما رفضت عائلتها زواجها من وائل بسبب اعتناقه الديانة الإسلامية، ولكن بدافع الحب، اضطرت ميري للهروب مع حبيبها وائل جسار
لإتمام الزواج، الأمر الذي جعل والدها يصاب بوعكة صحية كبيرة نقل على آثارها إلى المستشفى، ولكن ميري أكدت أنها غير نادمة على هروبها مع الفنان.