الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

واقعة غريبة.. رجل يتلقى لقاح«كورونا» 10 مرات في يوم واحد والسبب صادم

ثلاثة بلطجية يقتحمون مدرسة بالأسلحة البيضاء ويعتدون على 3 معلمين

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

رئيس وزراء الاحتلال من الإمارات: نحن وأنتم أبناء عم

بيان رسمي من دار الإفتاء عن إجراء عمليات تجميل

ADS
 

في "النهاردة يوم جميل"..

هنا شيحة عن تعرضها "للاغتصاب الزوجي": العلاقة تكون بالتراضي

هنا-شيحة-1
هنا شيحة
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 09:37 ص

كشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.
وقالت هنا شيحة: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.
وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.
وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر.
وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.
 

إقرأ ايضا

download

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

61b7249e4236045d887b6315

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

1396342973_1396345285953648600

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب