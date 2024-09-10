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هناء تقيم دعوى خلع ضد زوجها المهندس لسبب غريب!

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الثلاثاء، 10-09-2024 02:36 م


تقدمت زوجة تدعى "هناء.ف"، 32 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "مبعرفش أنام من ريحته".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1709 لسنة 2023، بأنها تعشق النظافة الشخصية، وكان شرط زواجها من أي شخص هو التزامه بنظافته الشخصية، لكن عندما تقدم لها "علاء. ق"، 30 سنة، مهندس، تمت الموافقة من قبل الأهل والزواج في غضون عدة أشهر دون معرفة طباعه.

وقالت الزوجة: بعد الزواج حاولت تعليمه أصول يسير عليها بالمنزل بالنسبة للنظافة، وكان يواعدني بتنفيذها لكنه لم يفعل، وكل خلافاتنا تحولت إلى شجار دائم بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية.

وأضافت: "وجدته يفعل عادة سيئة يومياً، وهى عدم "غسل قدمه"، وحينما طالبته بتغيير سلوكه والحفاظ على نظافته الشخصية، قام بضربي وبعدها ذهبت لمنزل أهلي".

وتابعت: بعد محاولات فاشلة للطلاق، لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد عام ونصف لرفع دعوى خلع للضرر.

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