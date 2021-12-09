هل تذكرون الطفلة «فرح».. شاهد حفل زفافها بعد 17 عامًا من الغياب وكيف أصبحت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف الفنانة المعتزلة "نور"، والتي اشتهرت باسم "فرح" بحسب شخصيتها في الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، والتي ظهرت فيه قبل 17 عامًا، وعُرض عام 2004 إعجاب متابعيها في أحدث ظهور لها.وبعد سنوات طويلة عادت الفنانة المعتزلة نور ابنة الفنان إحسان الترك، إلى الأضواء من جديد، حيث فاجأت الجميع بإطلالتها بعد أن أصبحت شابة كبيرة.وتم تداول صور تجمعها مع والدها في حفل زفافها وظهرت أنيقة وجميلة وخطفت الأنظار لها.الجدير بالذكر أن فيلم فرح كان من بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان أحمد هارون وعرض عام 2004.