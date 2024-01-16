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"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

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"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

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خبز
الثلاثاء، 16-01-2024 02:32 ص

 

 

الخبز" مكون أساسي في الطعام والوجبات ولا يمكن الاستغناء عنه، وعادةً تحتفظ ربات البيوت بالمتبقي منه في الفريزر حتى لا يفسد ويمكن استخدامه فيما بعد، ولكن هل تجميده في الفريزر يضر الصحة؟

 

قال المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور السعودي فهد الخضيري إن تجميد الخبز في الفريزر لا يسبب الإصابة بمرض السرطان، موضحًا عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" تويتر سابقا، أن هذا الاعتقاد خاطئ 100% وليس له أي أساس علمي.

 

وأشار الخضيري إلى أن تجميد الخبز وتبريده مفيد وصحي ولا يضر أبدا.

 

شروط تجميد الخبز

 

- يجب حفظ الخبز مباشرة بعد الشراء، وفقا لموقع "time.news".

 

الابتعاد عن وضع الخبز بجانب أي نوع من البروتين.

 

الحرص على حفظه في أطباق بلاستيكية.

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