هذا ما فعله بسيدة.. تفاصيل الحكم بحبس «طبيب الكركمين»

الإثنين، 21-02-2022
09:55 ص
قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس
عامين ونصف العام بحق الصيدلي أحمد
أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين
"، بتهمة ترويج أدوية ضارة عبر
القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة أبو النصر"بتهمة النصب وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى
وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية لم يصدر قرار من وزارة
الصحة والسكان بتداولها، والتعدي على سيدة من إحدى ضحاياه".
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سيدة اتهمت خلاله أبوالنصر بالنصب
عليها وإيهامها بقدرته على علاجها وبيعها منتجات ووصفات طبية مجهولة المصدر وغير
معتمدة من وزارة الصحة.
وأشارت السيدة إلى أنها اكتشفت عقب فترة زمنية عدم فاعليه العلاج وعندما
توجهت إلى المتهم لاستبيان الأمر ومراجعته بشأن الأدوية التي كتبها لها إلا أنه
قام بالتعدي عليها.
وألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى المحكمة التي قضت بمعاقبته
بالحبس
عامين ونصف العام .