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حبس «المحلل الشرعي» .. ادعى الزواج من 33 سيدة

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المحلل الشرعي
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الأربعاء، 02-02-2022 09:56 ص
قررت نيابة استئناف القاهرة حبس محمد الملاح "المحلل الشرعي" ومدعي الزواج من 33 سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.
وجاء القرار بعد أن ظهر محمد الملاح عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.
واستدعت جهات التحقيق ياسر التلاوي مدير تحرير برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، للإدلاء بأقواله في تحقيقات استمرت 6 ساعات، واستلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم وجود فبركة في فقرة البرنامج.
وأكد القضاء أن المتهم لم يستطع إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة، كما زعم قبل ذلك.
كما قدم المتهم محمد الملاح إثبات شخصية مثبت فيها أنه أعزب، رغم حصول النيابة على بياناته من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت سابقة زواجه مرتين ومطلق منهم.
وقال المحامي سمير صبري إن الأمن بالقاهرة تمكن من القبض على محمد الملاح الشهير بـ"المحلل الشرعي" بعد ادعائه الزواج بـ 33 مرة، وفقا لوسائل إعلام مصرية
وأضاف المحامي أن محمد الملاح أظهر مستندات ووثائق تؤكد أنه تزوج وطلق 33 مرة، مشيرا إلى أنه أعلن عبر موقعه الإلكتروني أنه محلل شرعي مخالفا كل القواعد الشرعية والقانونية.
ولفت سمير صبري إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله عن موضوع المحلل الشرعي، حيث أكدت أن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول وهو ما يعرف بـ"الزواج بشرط التحليل" حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء.
 

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