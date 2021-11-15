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هدى رمزي تتصدر الترند في أول ظهور لها بعد سنوات من الاختفاء

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هدى رمزي
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الإثنين، 15-11-2021 10:13 ص

بعد سنوات من الاختفاء عن الأضواء بعد اعتزالها التمثيل، تصدر اسم الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي ترند محرك البحث الشهير جوجل، بعد أول ظهور لها في حفل خطوبة وعقد قران صلاح رمزي ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.
ونشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، عبر حسابها بإنستغرام مجموعة من صور الحفل، وظهرت فيها الفنانة المعتزلة هدى رمزي بدون حجاب، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها في كامل أناقتها بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها.
الجدير بالذكر أن هدى رمزي قدمت 29 عملًا فنيا بين السينما والتليفزيون.



 

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