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هددها بصور مخلة.. فتاة تتهم مخرجاً شهيراً بابتزازها والنيابة تحقق

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الخميس، 11-07-2024 12:05 م

 

حررت فتاة بلاغا للنائب العام تتهم فيه مخرجاً سينمائياً شهيراً بابتزازها وتهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة أثناء تصوير عمل سينمائي في موقع التصوير.

وقالت محامية الفتاة نهى الجندي، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ إلى محكمة جنح الاقتصادية لنظر محاكمة المخرج في اتهامه بتهديدها وابتزازها، موضحة أنه جار تحديد جلسة للمحاكمة.

وأوضحت الفتاة أنه خلال وجودها في لوكيشن "موقع" تصوير لأحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بأحد طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهته بذلك أنكر الأمر.

ولفتت إلى حدوث مشادة بينهما، على إثرها تركت الفتاة مكان العمل وانصرفت، مبينة أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على "الواتساب" بصورة خادشه لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها إذا لم تصمت وتنهي الموضوع، سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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