"هجيب أصحابي".. خلاف على مقابل سهرة حمراء ينتهي بمأساة

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في واقعة مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله، طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

وجاء اعترافات المتهم، بنفى ارتكاب الواقعة وأن الفتاة حضرت لتنظيف المنزل بمقابل مالي عقب اتصاله بمكتب تخديم وطلب فتاة لتنظيف شقته وأثناء عمل الفتاة في الشرفة "البلكونة" خرج عليها محاولًا الاعتداء عليها عقب التأكد من خلو المنزل لكن الفتاة قاومت وخافت منه وخلال هروبها سقطت من الطابق الثالث وتوفيت في الحال، ولم يطعنها بسلاح أبيض وتقييدها أو الاتفاق معها على ممارسة أفعال غير أخلاقية ولم يلقِيا الفتاة من الشرفة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله.

كواليس سقوط فتاة بولاق أبو العلا

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة كانت برفقة شاب داخل منزله في أحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا ورفض الشاب إعطائها أموال نظير سهرة حمراء، وهددها بإحضار أصدقائه وممارسة الرذيلة معها، فقامت بالقفز من شرفة الشقة هربا منه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة في الطابق السابع بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة ومعاينة الشقة محل الواقعة تبين أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة لإقامة سهرة حمراء ورفض الشاب إعطائها المقابل المادي وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها مما نتج عنه قفزها من الطابق السابع لتهرب منه.

وأكدت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن الشاب استقطب الفتاة لممارسة الرذيلة معها وبعد أن ذهبت برفقته إلى شقته اختلفا على المقابل المادي، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها الشاب باحتجازها في الشقة وإجبارها على ممارسة العلاقة معه.

وأضافت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أجبر الفتاة على الممارسة وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها، إلا أنها توجهت إلى شرفة الشقة وقامت بالقفز إلى الشارع وسقطت جثة هامدة في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الشاب الذي كان برفقة الفتاة في الشقة وجاري استكمال التحريات واستجواب الشاب.