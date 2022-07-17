هبة مجدي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ب، البوركيني.. تعرف على سعره

الأحد، 17-07-2022
02:04 م
أشعلت الفنانة هبة
مجدي ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لها علي البحر ، وهي
ترتدي بوركيني عارضة الأزياء هادية غالب .
وانتشرت صور لـ
البوركيني
بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، وذلك لتصميمة المختلف وألوانه الجذابة
باللون البنفسجي الفاتح مع اللون الأزرق الفاتح.
وظهرت هبة برفقة زوجها
الفنان محمد محسن ، وقد تداول الكثير سعر البوركيني
الذي ظهرت به هبة مجدي مما
أثار الجدل حيث ان سعر البوركيني
كان صادم البعض.
ويباع البوركيني
علي
متجر البيع لعارضة الأزياء هادية غالب بسعر 3590 جنية مصري.
ونشرت هبة صورها
بالبوركيني
بوضعيات تصوير مختلفة ونسقت معه سكارف باللون الأسود دون الاعتماد علي
ميكب او اكسسورات او ارتداء نضارة شمس .