هاكر يسرق محتويات إذاعة القرآن الكريم ويبيعه خارج مصر





تعرضت إذاعة القران الكريم، للقرصنة وسرقة محتواها الإذاعي وبيعه داخل مصر وخارجها من البلدان العربية والإسلامية.

وقام هاكر مصري بسرقة محتوى الإذاعة وبيعه بمقابل مادي، واستخدم أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القران الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين فى مصر والعالم العرب والإسلامي، وأنه قد اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدمًا أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على هاتف محمول عليه أثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني وفلاش ميموري تحتوى على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.